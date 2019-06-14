В начале июня Роман Шаронова сменил Курбана Бердыева на посту главного тренера футбольного клуба Рубин. В четверг, 13 июня футболисты казанской команды провели первую тренировку под руководством 42-летнего специалиста.

В начале июня Роман Шаронова сменил Курбана Бердыева на посту главного тренера футбольного клуба "Рубин". В четверг, 13 июня футболисты казанской команды провели первую тренировку под руководством 42-летнего специалиста.В занятии приняли участие:Вратари – Иван Коновалов, Юрий Дюпин, Алексей Городовой, Давид Волк, Андрей Голубев (на просмотре);Защитники – Владимир Гранат, Данил Степанов, Раиль Абдуллин, Степан Останин, Максим Ширяев (на просмотре);Полузащитники – Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Владислав Пантелеев, Вячеслав Подберезкин, Роман Акбашев, Евгений Башкиров, Камиль Закиров, Максим Седов, Никита Макаров;Нападающие – Артур Сагитов, Михаил Яковлев, Мераби Уридия (на просмотре).Сообщается, что свое первое занятие в футболках "Рубина" провели Дюпин и Закиров. Городовой вернулся из аренды, на просмотре – несколько игроков нижнекамского "Нефтехимика".Помимо этого, пресс-служба казанцев сообщила о том, что по взаимному согласию сторон клуб расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым.