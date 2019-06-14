Полузащитник Санти Касорла проведет еще один год в чемпионате Испании. В четверг, 13 июня 34-летний хавбек подписал новое соглашение с Вильярреалом, рассчитанное до лета 2020 года.

Полузащитник Санти Касорла проведет еще один год в чемпионате Испании. В четверг, 13 июня 34-летний хавбек подписал новое соглашение с "Вильярреалом", рассчитанное до лета 2020 года.Касорла вернулся в "Вильярреал" в августе 2018 года. В минувшем сезоне в составе "желтой субмарины" испанец принял участие в 46 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.Ранее он также защищал цвета "Малаги" и лондонского "Арсенала". На его счету 129 игр, 25 голов и 36 результативных передач в английской премьер-лиге, а также 78 матчей и 14 мячей за сборную Испании.¡Groguets!