Новый главный тренер московского Торпедо Сергей Игнашевич поделелся основными целями клуба в предстоящем футбольном сезоне, который черно-белые проведут в Футбольной национальной лиге. Специалист намерен решать серьезные задачи.

Новый главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поделелся основными целями клуба в предстоящем футбольном сезоне, который черно-белые проведут в Футбольной национальной лиге. Специалист намерен решать серьезные задачи."Мы хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о задаче-минимум, то мы намерены сохранить место в ФНЛ, — приводит слова Игнашевича ТАСС. – Если же говорить о задаче-максимум, то я намерен переговорить с руководством клуба о подготовке инфраструктуры на стадионе, необходимой в случае выхода в российскую премьер-лигу".Напомним, что минувший сезон "Торпедо" под руководством Игоря Колыванова одержало победу в зоне "Москва" Профессиональной футбольной лиги и повысилось до ФНЛ – второго эшелона российского футбола. После этого команду возглавил Игнашевич, для которого опыт работы главным тренером является первым в карьере.