В сеть попало видео, снятое очевидцем в одном из столичных аэропортов. В главной роли, конечно, новоиспеченный жених.
В сеть попало видео, снятое очевидцем в одном из столичных аэропортов. В главной роли, конечно, новоиспеченный жених.
Ролик сделан в аэропорту Шереметьево. На кадрах Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США. Но не один, а в компании
коллеги и близкого друга Алекса Малиновского.
Затем они вместе проходят в зону досмотра с багажом. Если судить по величине чемодана, им предстоит долгое путешествие, сообщает Telegram-канал издания Super.
Отметим, что про спутника Сергея ходят весьма красноречивые слухи в определенных кругах. Поговаривают, что размер его мужского достоинства составляет 27 сантиметров. Непонятно теперь, на кого девушки в США будут засматриваться больше – на сладкого Лазарева или на его мускулистого друга.
"Кроме огромного члена, этому Алексу больше похвастаться нечем", – делился своим мнением Руслан Солнцев.
Накануне в сети появились снимки с тайной свадьбы Сергея Лазарева. Его избранницей стала израильская модель. Как писали ранее , появились новые подробности взаимоотношения между артистом и его невестой.