В сеть попало видео, снятое очевидцем в одном из столичных аэропортов. В главной роли, конечно, новоиспеченный жених.

В сеть попало видео, снятое очевидцем в одном из столичных аэропортов. В главной роли, конечно, новоиспеченный жених.Ролик сделан в аэропорту Шереметьево. На кадрах Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США. Но не один, а в компанииколлеги и близкого друга Алекса Малиновского.Затем они вместе проходят в зону досмотра с багажом. Если судить по величине чемодана, им предстоит долгое путешествие, сообщает Telegram-канал издания Super.Отметим, что про спутника Сергея ходят весьма красноречивые слухи в определенных кругах. Поговаривают, что размер его мужского достоинства составляет 27 сантиметров. Непонятно теперь, на кого девушки в США будут засматриваться больше – на сладкого Лазарева или на его мускулистого друга."Кроме огромного члена, этому Алексу больше похвастаться нечем", – делился своим мнением Руслан Солнцев.Накануне в сети появились снимки с тайной свадьбы Сергея Лазарева. Его избранницей стала израильская модель. Как писали ранее , появились новые подробности взаимоотношения между артистом и его невестой.