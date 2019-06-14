К шоумену Дмитрию Шепелеву обратилась Анастасия Сухова из Иваново. Девушка считает себя внебрачной дочерью актера Романа Карцева. В студии программы На самом деле Первого канала озвучили результаты ДНК-исследования.

К шоумену Дмитрию Шепелеву обратилась Анастасия Сухова из Иваново. Девушка считает себя внебрачной дочерью актера Романа Карцева. В студии программы "На самом деле" Первого канала озвучили результаты ДНК-исследования.Анастасия Сухова связалась с редакцией шоу, чтобы узнать правду о своем происхождении. Девушка не общается с матерью Татьяной Чалой, но однажды получила от нее письмо. В нем женщина призналась, что родила ее от известного актера Романа Карцева."Я просто хочу знать, кто я. Хочу иметь брата, семью. За один месяц я лишилась двух отцов: умер Николай, которого я считала родным папой, а потом и Роман, который, по словам мамы, мой настоящий отец", – поделилась Сухова в студии ток-шоу "На самом деле".Законный сын Карцева – Павел Кассинский вспомнил Анастасию и ее мать Татьяну. Чалая работала костюмером его отца и приезжала из Иваново в столицу вместе с маленькой дочерью.Ведущему шоу "На самом деле" Дмитрию Шепелеву удалось разузнать, что Татьяна познакомилась со звездой в 80-е, во время гастролей. Карцев пристроилЧалую костюмером – женщина шила артисту концертные наряды. Их роман продлился несколько лет."Он пригласил меня на свидание, и я согласилась. Он обаял меня. Я была девочкой из провинции. Раз в два месяца приезжала к нему в Москву. Да, я была замужем, приходилось обманывать супруга, когда встречалась с Романом в отелях", – призналась Татьяна в эфире программы .Отметим, что Чалая была категорически против затеи дочери. Она всячески отговаривала наследницу от ДНК. Между тем Павел Кассинский и Анастасия Сухова сдали биоматериал для сравнения в генетическую лабораторию. Экспертиза показала, что родственниками они не являются.Сухова разрыдалась, получив результаты, а после попыталась выяснить у матери, зачем та ей лгала. "Может, хотела, чтоб так было. Желала, чтобы это нас сблизило. Я не была идеальной, мы не общались, я мечтала все изменить", – объяснила Татьяна Чалая в эфире программы .