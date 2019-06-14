Певица разместила на своей странице в Instagram откровенное фото. Настя Каменских на нем находится в постели совершенно голой.

Певицаразместила на своей странице в Instagram откровенное фото.Настя Каменских на нем находится в постели совершенно голой.Артистка, которая сразу же приступила к тренировкам после медового месяца ссупругом Потапом в Турции, продемонстрировала великолепную фигуру. В своемInstagram она опубликовала обнаженное фото.Кадр получился максимально смелым, ведь на звезде в этот момент абсолютно нетнижнего белья. Запечатлел Настю Каменских в стиле ню муж-музыкант."Поймал меня сутра мой мальчик", – цитирует подпись к фото исполнительницы . Снимок вызвал бурную реакцию у фолловеров.Многие осудили звезду за такую откровенность.Многие отметили, что таким интимным снимкам не место в общем доступе. "Этофото для личного архива замужней женщины!", "Я конечно все понимаю, красиво, номне кажется это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Этоже не порножурнал!", "А что не сразу голая спереди уже! Терять нечего","Скоро явно будет порно. После замужества понесло", – разнесли подписчики, посчитав фото бесстыдством.Но были и те, кто вступился за певицу. Онисчитают, что в прекрасной физической форме и имеет правовыкладывать подобные личные фото. "Такие все правильные! Зачем она же замужняя,о боже и так далее... Смешно! Она замужняя и счастливая, и ею по всей видимостигордится ее же муж! Они живут как хотят и получают кайф друг от друга!", "Люди,отнеситесь проще! Начинаете святош строить! Сто пудов такое фото хотели бы тоже!",– написали пользователи соцсети.