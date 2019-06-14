Срок владения жильем, освобождающий от уплаты НДФЛ при его продаже, могут сократить до 3 лет.

Соответствующий законопроект внесло российское правительство на рассмотрение Госдумы. Мера позволит снизить налоговое бремя на россиян, у которых есть единственная квартира и которые хотят улучшить свои жилищные условия.Вернуться к трехлетнему минимальному сроку поручил президент РФ Владимир Путин.Законопроект также подразумевает, что общаться с налоговыми органами по вопросам налогообложения имущества можно будет через МФЦ, пишет "Российская газета". В МФЦ можно будет подать заявления о льготах по имущественным налогам и уведомления о выбранных объектах для получения налоговых вычетов. Единственное условие: эту возможность должны предусмотреть региональные власти.