Астрономы Колорадского университета в Боулдере провели подробный анализ данных. После этого они сделали громкое объявление.

Астрономы Колорадского университета в Боулдере провели подробный анализ данных. После этого они сделали громкое объявление.Анализу подверглись данные, полученные космическими телескопами Kepler и Gaia, а также наземной обсерваторией Apache Point в Нью-Мексико. Исследователям удалось обнаружить 43 звезды, аналогичные Солнцу, которые производили супервспышки.Это говорит о том, что Солнце в ближайшие сто лет может породить такую вспышку. Разница в том, что эта будет намного сильнее текущих.Это связано с тем, что у молодых звезд выбросы энергии происходят еженедельно, у более старых – раз в несколько тысяч лет. Соответственно, они значительно отличаются по масштабу.Отметим, ранее ученые считали, что в Солнечной системе такое явление невозможно. Теперь астрономы утверждают обратное. Тем не менее, пока нет более точной информации о силе потенциальной вспышки и ее влиянии на Землю.В случае, если это все-таки произойдет, Земле будет нанесен серьезный урон. Они спровоцируют непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия. А это повлечет за собойтехнологический коллапс современной цивилизации и нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру.