Созданный при Центральном координационном совете сторонников Единой России Центр поддержки гражданских инициатив совместно с благотворительным фондом ДаДобро и Русфондом провели информационную акцию в поддержку донорства костного мозга. Мероприятие прошло во Всемирный день донора, 14 июня, в десяти российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Владивостоке, Казани и Перми.

Созданный при Центральном координационном совете сторонников "Единой России" Центр поддержки гражданских инициатив совместно с благотворительным фондом "ДаДобро" и "Русфондом" провели информационную акцию в поддержку донорства костного мозга. Мероприятие прошло во Всемирный день донора, 14 июня, в десяти российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Владивостоке, Казани и Перми."Потенциальных доноров в нашей стране катастрофически не хватает. На 142 миллиона человек всего 100 000 – это как песчинка в пустыне", – рассказалчлен Центрального совета сторонников партии, региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив в Пермском крае Ирек Хазиев.Ежегодно в России четыре тысячи человек ждут операцию по пересадке костного мозга. Из них лишь 300 находят для себя подходящих доноров. Для того, чтобы у каждого больного был шанс, база доноров должна быть в десятки раз больше и состоять из по меньшей мере четырех миллионов людей. "Мы понимаем важность этой проблематики, поэтому подняли ее в День донора", – подчеркнул Хазиев.Для того, чтобы существующая в России донорская база расширялась, необходимо проводить среди населения активную информационную работу. Член Центрального совета сторонников "Единой России" обратил внимание на то, что среди людей до сих пор существует большое количество заблуждений относительно донорства костного мозга.Ирек Хазиев отметил, что это очень похоже на обычную сдачу крови, к которой все привыкли. "Но есть одно очень важное отличие. Чтобы спасти жизнь другого человека, нужны не литры, а всего лишь клетки, которые из этой крови выделяют – они как раз и создают нашу кровь, отвечают за ее обновление", – объяснил он. Хазиев отметил, что на месте реципиента, ожидающего пересадку, может оказаться каждый."Для нас важно, чтобы как можно больше людей узнало о том, как просто пройти процедуру и спасти чью-то жизнь", – подчеркнул он.Расширение национальной донорской базы также поможет значительно снизить стоимость лечения больных, которым необходима пересадка костного мозга, рассказала президент центра корпоративного волонтерства "ДаДобро" Оксана Богданова. "Конечно, существует международный регистр. Вот только один запрос туда стоит шесть тысяч евро – около полумиллиона рублей. При этом запрос не дает гарантии, что нужный донор будет найден", – объяснила она.Кроме того, за активацию и доставку костного мозга, найденного таким путем, необходимо будет доплатить еще 14 тысяч евро. В итоге сумма, которая требуется для спасения больного, приближается к полутора миллионам рублей."Если донор будет в Российской базе – общая стоимость снизится в три раза, и составит всего около 500 тысяч рублей. Разница очевидна", – подчеркнулаОксана Богданова.Чем больше людей откликнутся на призыв волонтеров и сторонников "Единой России" и станут донорами костного мозга, тем больше жизней удастся спасти, уверенапрезидент центра корпоративного волонтерства "ДаДобро". "Мы продолжим работу по информированию о донорстве костного мозга", – подчеркнула она.