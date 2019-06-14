Проблемы безопасности, борьба с терроризмом и наркотрафиком, перспективы гуманитарного сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке. Эти и другие темы сегодня обсудят в Бишкеке, где пройдет Совет лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Проблемы безопасности, борьба с терроризмом и наркотрафиком, перспективы гуманитарного сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке. Эти и другие темы сегодня обсудят в Бишкеке, где пройдет Совет лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В составе ШОС, помимо России, — Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.Владимир Путин приехал в Киргизию накануне. Ожидается, что российский лидер выступит на Совете во время заседания в узком и расширенном составах.Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, акцент будет сделан на приоритетах нашего председательства в организации. В частности, участников встречи пригласят на саммит в Челябинске. Он по плану состоится в июле 2020 года.Кроме того, в центре внимания будет экономика, развитие логистики, инфраструктуры и коммуникаций, а также совместные мероприятия по случаю юбилейного Дня Победы, передает телеканал "Россия 24".