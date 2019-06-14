Итальянской актрисе Орнелле Мути, наиболее известной по съемкам в фильме Укрощение строптивого, суд вынес вердикт. Знаменитость приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Итальянской актрисе Орнелле Мути, наиболее известной по съемкам в фильме "Укрощение строптивого", суд вынес вердикт. Знаменитость приговорили к шести месяцам тюремного заключения.Причиной следствия стала поддельная медицинская справка, которую она предоставила в качестве свидетельства о состоянии своего здоровья. 9 лет назад Орнелла Мути отказалась принимать участие в спектакле, где была задействована, сославшись на болезнь.Позже стало известно, что в тот день она приехала на благотворительный ужин с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Это говорит о том, что актриса находилась в удовлетворительном состоянии.Сама Орнелла Мути заверяет, что в то время столкнулась с острым ларингофарингитом. А на вечер поехала, потому что там разговаривать не требовалось. По данным , важно было лишь ее присутствие.Отметим, судебное разбирательство по этому вопросу длилось с 2010 года. И только 13 июня 2019 года суд Италии вынес приговор.Как сообщает , итальянская легенда может избежать тюремного заключение. Для этого Орнелле Мути придется заплатить штраф в 30 тысяч евро.