Итальянской актрисе Орнелле Мути, наиболее известной по роли в фильме Укрощение строптивого, суд вынес вердикт. Звезду приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Итальянской актрисе Орнелле Мути, наиболее известной по роли в фильме "Укрощение строптивого", суд вынес вердикт. Звезду приговорили к шести месяцам тюремного заключения.Причиной стала поддельная медицинская справка, которую актриса предоставила в качестве свидетельства о состоянии здоровья. Девять лет назад Орнелла Мути отказалась принимать участие в спектакле, где была задействована, сославшись на болезнь.Позже выяснилось, что в тот день звезда приехалав Санкт-Петербург на благотворительный ужин с Владимиром Путиным. Выходит, она находилась в удовлетворительном состоянии.Однако Мути заверила: у нее был острый ларингофарингит, а на вечер она поехала, потому что разговаривать там не требовалось. По данным , важно было лишь присутствие артистки.Судебное разбирательство по этому вопросу длилось с 2010 года, и вот 13 июня 2019-го суд Италии вынес приговор. Как сообщает , легенда кино может избежать тюрьмы, заплатив штраф в размере 30 тысяч евро.