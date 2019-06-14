Наследник шоумена поделился планами на ближайшее будущее.
Бари Алибасова увезут за рубеж.
Наследник шоумена поделился планами на ближайшее будущее.
Бари Алибасова увезут за рубеж.
Сын продюсера группы "На-на" сообщил журналистам, что, как
только угроза жизни минует, шоумена отправят в Европу. На чужбине Бари Алибасов
будет проходить реабилитацию.
"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как
минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского.
Это все-таки Европа", – рассудил Бари Алибасов-младший.
Между тем отпрыск
звезды подчеркнул, что самую качественную реанимационную помощь основателю
группы "На-на" могут оказать только в России, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Привлекать иностранных врачей к лечению шоумена его близкие не планируют.
По словам -младшего, в Европе случаи отравления бытовой химией крайне редки. Производители с особой внимательностью
относятся к созданию упаковки, поэтому спутать средство для прочистки труб с
продуктом питания практически невозможно. И даже если такое происходит
пострадавший получает миллионы в качестве компенсации.
"Так как там такое большое наказание, вероятность очень
маленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики. А в
Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же
самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких
проблем, как у отца", – цитирует -младшего .