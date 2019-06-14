Наследник шоумена поделился планами на ближайшее будущее. Бари Алибасова увезут за рубеж.

Наследник шоумена поделился планами на ближайшее будущее.Бари Алибасова увезут за рубеж.Сын продюсера группы "На-на" сообщил журналистам, что, кактолько угроза жизни минует, шоумена отправят в Европу. На чужбине Бари Алибасовбудет проходить реабилитацию."Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Какминимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского.Это все-таки Европа", – рассудил Бари Алибасов-младший.Между тем отпрыскзвезды подчеркнул, что самую качественную реанимационную помощь основателюгруппы "На-на" могут оказать только в России, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Привлекать иностранных врачей к лечению шоумена его близкие не планируют.По словам -младшего, в Европе случаи отравления бытовой химией крайне редки. Производители с особой внимательностьюотносятся к созданию упаковки, поэтому спутать средство для прочистки труб спродуктом питания практически невозможно. И даже если такое происходитпострадавший получает миллионы в качестве компенсации."Так как там такое большое наказание, вероятность оченьмаленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики. А вСклифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той жесамой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению такихпроблем, как у отца", – цитирует -младшего .