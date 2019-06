Военные США засняли на видео, как иранские моряки удаляют неразорвавшуюся мину с корпуса японского танкера, подвергшегося атаке в Оманском заливе, сообщает телеканал CNN. МИД Ирана заявляет о безосновательности американских обвинений.

Военные США засняли на видео, как иранские моряки удаляют неразорвавшуюся мину с корпуса японского танкера, подвергшегося атаке в Оманском заливе, сообщает телеканал CNN. МИД Ирана заявляет о безосновательности американских обвинений.Видео длится больше минуты и представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении.По мнению представителей администрации США, таким образом Иран пытался скрыть свидетельства своей причастности к инциденту. Позицию Америка разделили Великобритания и Саудовская Аравия.Ранее госсекретарь Майк Помпео и исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявили, что их страна считает Иран ответственным за нападения на танкеры​​​. В район Оманского залива направлен американский ракетный эсминец.Однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана являются безосновательными и что некоторые стороны перешли к саботажу дипломатии и сокрытию экономического терроризма против Ирана.That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran.— Javad Zarif (@JZarif) June 14, 2019Два нефтяных танкера загорелись утром 13 июня после того, как подверглись, по данным СМИ, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.Тем временем йеменские хуситы атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Часть их них саудитам удалось перехватить. Предполагается, что хуситы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой, однако Иран отвергает эту информацию и говорит только о том, что хуситам оказывается моральная и политическая поддержка.Вчера в эфире Вестей FM танкерную войну прокомментировал ученый-востоковед Евгений Сатановский. Подробнее его мнение о подоплеке действий США и других стран вы можете узнать (послушать или посмотреть) в записи программы "От трех до пяти".