Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил Платоновскую премию театральному художнику Эдуарду Кочергину, сообщает в четверг правительство Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил Платоновскую премию театральному художнику Эдуарду Кочергину, сообщает в четверг правительство Воронежской области.Платоновская премия (в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова) присуждается за значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области​​​.Лауреатом этого года стал театральный художник и писатель, главный художник БДТ имени Г.А. Товстоногова, народный художник РСФСР Эдуард Кочергин, сообщает РИА Новости.По словам губернатора Воронежской области, имя Кочергина назвали абсолютное большинство экспертов. "Без творчества Эдуарда Степановича сложно представить и советское, и современное искусство. Более сотни спектаклей поставлено с его участием, им изготовлены декорации", — отметил он.Платоновская премия учреждена в 2011 году. Первым лауреатом стал прозаик и публицист Борис Екимов. В 2018 году премию получили театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова.