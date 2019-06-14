Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года.

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года.Таррант, содержащийся в одиночной камере тюрьме особого режима, появился на судебном заседании по видеосвязи​​​. С заявлением о непризнании вины выступили его адвокаты. Сообщает РИА Новости.Таррант обвиняется в 51 убийстве и 40 покушении на убийство.Судья также постановил, что психическое здоровье Тарранта позволяет ему предстать перед судом.15 марта в Крайстчёрче Брентон Таррант открыл огонь по прихожанам двух мечетей, после чего был задержан. Перед этим преступник распространил в интернете манифест, содержащий высказывания против мусульман и мигрантов.Таррант снимал на видео нападение на одну из мечетей, а также вел прямую трансляцию в социальных сетях. Сразу же после теракта власти Новой Зеландии запретили распространять ролики с атаками в интернете и за сутки удалили почти полтора миллиона записей.