В Youtube-шоу Регины Тодоренко
певица рассказала об отношениях с экс-возлюбленным. Кети Топурия призналась,
что песня рэпера, написанная специально для нее, тронула до глубины души.
В Youtube-шоу Регины Тодоренко
певица рассказала об отношениях с экс-возлюбленным. Кети Топурия призналась,
что песня рэпера, написанная специально для нее, тронула до глубины души.
В шоу "Пятница с
Региной" солистка "А’Студио"
призналась, что устала отвечать на вопросы о
бывшем избраннике. Тогда ведущая
зачитала строки из песни, которую Гуф посвятил Кети Топурии.
В ответ певица призналась, что трек ее растрогал.
"Все так некрасиво получилось", – заметила артистка о расставании с музыкантом.
Исполнительница заявила, что они долгое время дружили с рэпером, прежде чем начать
романтические отношения.
"Он очень легкий, общительный, юморной. Все было хорошо", —
призналась звезда.
Также Кети
Топурия рассказала, что их отношения были непростыми. "Но у вас все было
хорошо!" – воскликнула Регина Тодоренко. На что певица многозначительно
ответила: "Может быть, еще будет". Тем самым она намекнула на воссоединение с
Гуфом.
Регина Тодоренко была рада этим
словам Кети Топурии. Она стала шутить, что позвонит Гуфу и расскажет ему об
этой новости. была не против.
Как писали "Дни.ру",
в том же интервью призналась, что
коллектив "А’Студио" соглашается выступать на частных мероприятиях,
так как за них обычно хорошо платят. Меж тем она и ее коллеги ненавидят такие
заказы.