В Youtube-шоу Регины Тодоренко певица рассказала об отношениях с экс-возлюбленным. Кети Топурия призналась, что песня рэпера, написанная специально для нее, тронула до глубины души.

В Youtube-шоу Регины Тодоренкопевица рассказала об отношениях с экс-возлюбленным. Кети Топурия призналась,что песня рэпера, написанная специально для нее, тронула до глубины души.В шоу "Пятница сРегиной" солистка "А’Студио"призналась, что устала отвечать на вопросы обывшем избраннике. Тогда ведущаязачитала строки из песни, которую Гуф посвятил Кети Топурии.В ответ певица призналась, что трек ее растрогал."Все так некрасиво получилось", – заметила артистка о расставании с музыкантом.Исполнительница заявила, что они долгое время дружили с рэпером, прежде чем начатьромантические отношения."Он очень легкий, общительный, юморной. Все было хорошо", —призналась звезда.Также КетиТопурия рассказала, что их отношения были непростыми. "Но у вас все былохорошо!" – воскликнула Регина Тодоренко. На что певица многозначительноответила: "Может быть, еще будет". Тем самым она намекнула на воссоединение сГуфом.Регина Тодоренко была рада этимсловам Кети Топурии. Она стала шутить, что позвонит Гуфу и расскажет ему обэтой новости. была не против.Как писали "Дни.ру",в том же интервью призналась, чтоколлектив "А’Студио" соглашается выступать на частных мероприятиях,так как за них обычно хорошо платят. Меж тем она и ее коллеги ненавидят такиезаказы.