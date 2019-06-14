Авторитетный немецкий футбольный портал Transfermarkt в пятницу, 14 июня обновит трансфертную стоимость игроков российской премьер-лиги. Больше всех в цене потеряют нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев.

Авторитетный немецкий футбольный портал Transfermarkt в пятницу, 14 июня обновит трансфертную стоимость игроков российской премьер-лиги. Больше всех в цене потеряют нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев.Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима. В октябре футболисты с друзьями приняли участие в двух потасовках в Москве.