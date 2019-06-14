Рядом со входом в Российский государственный институт кинематографии может появиться памятник народному артисту России Станиславу Говорухину. Установку монумента с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым обсудил во время посещения вуза спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Рядом со входом в Российский государственный институт кинематографии может появиться памятник народному артисту России Станиславу Говорухину. Установку монумента с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым обсудил во время посещения вуза спикер Госдумы Вячеслав Володин.Станислав Говорухин был талантлив во всем: и в творчестве, ив политике, отметил председатель нижней палаты. "Он всегда боролся засправедливость, отстаивал свою точку зрения, независимо от того, было это вкино, в политике, в общественной деятельности", – сказал Володин.Спикер Госдумы напомнил, что недавно имя СтаниславаГоворухина получила набережная реки Яуза в Москве. Кроме того, есть стипендия вчесть известного режиссера, а в нижней палате парламента действует киноклуб,названный его именем, отметил Володин.Главное – хранить память о народном артисте, подчеркнулспикер. Законодатель осмотрел возможное место установки мемориальной доскиСтанислава Говорухина.Кроме того, у входа в институт может появиться памятникзнаменитому режиссеру, о чем Вячеслав Володин поговорил с ректором ВГИКаВладимиром Малышевым.Станислав Говорухин возглавлял думский комитет по деламкультуры. Прославленный кинематографист ушел из жизни 14 июня 2018 года.Недавно его именем была названа набережная Яузы рядом соВГИКом. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Спросьбой увековечить имя народного артиста к главе государства обратилисьруководители всех фракций Госдумы.