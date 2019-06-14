В семье бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова произошло убийство. Его супруга была убита в частном доме в Ленинградской области. Предполагается, что убийцей женщины стал старший сын четы Соколовых.

В семье бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова произошло убийство. Его супруга была убита в частном доме в Ленинградской области. Предполагается, что убийцей женщины стал старший сын четы Соколовых.Известно, что между молодым человеком и его матерью произошел конфликт, в результате чего сыном был схвачен нож и нанесен удар по женщине., сообщает ТАСС. По предварительной информации, после этого он нанес ранение и себе, его обнаружили лежащим возле матери с порезами шеи.При этом само убийство произошло на глазах у младшего сына. Он также пострадал от рук своего старшего брата и вскоре был госпитализирован. Именно от 17-летнего юноши и поступило сообщение о произошедшем преступлении.47-летний Максим Соколов является чемпионом России по хоккею и обладателем кубка Европейских чемпионов в составе омского "Авангарда". Также он выступал за сборную России, с которой выигрывал Еврохоккейтур и участвовал в Олимпийских играх-2006.