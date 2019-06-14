Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о страшной опасности, которая грозит граничащим с Крымом регионам Украины из-за водной блокады российского полуострова. Местным селам грозит экологическая катастрофа и распространение смертельных эпидемий.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о страшной опасности, которая грозит граничащим с Крымом регионам Украины из-за "водной блокады" российского полуострова. Местным селам грозит экологическая катастрофа и распространение смертельных эпидемий.Еще во время зарождения государственного переворота на Украине в 2013 году сетевые остряки сформулировали хоть и шуточный, но неизменно действующий закон, по которому развивается украинская действительность. Звучит он так: перемога всегда превращается в зраду или, говоря по-русски, на Украине победа неизменно оборачивается поражением. Ситуация с "водной блокадой" Крыма служит ярким подтверждением этого правила.Украинские радикалы добились того, что Киев перекрыл Северо-Крымский канал, по которому на российский полуостров поступала вода. Таким образом националисты надеялись вызвать засуху в регионе и наказать сделавших свой выбор в пользу России крымчан. Однако вышло так, что блокада породила смертельную опасность для самих украинцев.Вода, ранее уходившая в Крым, начала переполнять канал и разливаться в окрестностях. По словам бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, самые большие проблемы начались после отказа насосов. И проводить ремонтные работы местные власти не собираются. "Если так и дальше будет продолжаться, то мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера и другие", – на своей странице в "ВКонтакте" предупредил бывший народный избранник.Помимо распространения смертельных эпидемий из-за попадания сточных вод в грунт, региону грозит еще и экологическая катастрофа. Как бы это парадоксально ни звучало, но в конечном итоге из-за излишка воды часть Херсонской области может стать пустыней."Уже сегодня идут необратимые процессы из-за этой никому не нужной блокады, последствия, что были нанесены этой властью за пять лет, мы будем устранять десятки лет, а может и сотни. И нам наши дети этого не простят", – уверен Алексей Журавко.Парадоксальность происходящих процессов отметил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара. "Перекрытие Северо-Крымского канала имеет последствия для полуострова, но в течение пяти лет в Крыму искали и находили пути решения этой проблемы, несмотря на сложности. В то же время на территории самой Украины перекрытие канала уже вызвало катастрофу, и киевская власть ничего не сделала и не делает, чтобы ее предотвратить", – в эфире радио Sputnik рассказал он.Депутат усомнился, что Киев прислушается к предостережению Журавко и начнет решать проблемы. Он напомнил, что украинские власти отказались даже продавать Крыму идущую через перекрытый канал воду. Это решение не только решило бы проблемы Херсонской области, но и пополнило бюджет страны. "Но для Киева главное ‒ создать трудности Крыму, а то, что от этого страдают собственные граждане, никого там не волнует", – констатировал Владислав Ганжара.