Наследник шоумена ушел в монастырь. Сын Сергея Зверева не справился с психологическим давлением.

Наследник шоумена ушел в монастырь. Сын Сергея Зверева не справилсяс психологическим давлением.Сергея Зверев-младший решил обратиться к Богу послескандального интервью родителя. С экрана телевизора стилист высказал все своенедовольство наследником и невесткой. Последнюю он обвинил криминальном прошломи желании нажиться на звездной фамилии."Последней каплей стало то, что отец рассказал, как я появился в его жизни. Также он оскорбил мою жену. Но я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушел в монастырь. Я ушел лечить свою душу", – признался Сергей в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Телевизионщики нашли отпрыска знаменитости в Борисоглебском монастыре. Сергей Зверев-младший живет в крошечной келье, помогаетмонахиням, ухаживает за огородом и скотиной. Сломленный мужчина пытается найти себя и смириться с собственным прошлым. Ранее он узнал, что Сергей Зверев взял его из Иркутского детского дома.Звереву-младшему удалось найти свою биологическую матьВикторию Парфенову. С ней он поддерживает связь. Однако, о своем решенииотречься от мирской жизни ей он не сказал."Конечно, я против того, что Сережа был в монастыре.Интервью его отца я видела, и мне категорически не понравилось то, что СергейАнатольевич сказал про жену сына Юлию, что она пьет и использует его", – сказалаВиктория в студии программы "Прямой эфир".Между тем жена наследника шоумена – Юля, понимает, почему ееизбранник принял такое решение. Девушка сообщила, что Сергей-младший находитсяв состоянии сильнейшего душевного кризиса. По словам невестки , из-запереживаний у ее супруга начались проблемы со здоровьем.Юля была в шоке, когда шоумен назвал ее пьющей женщиной с криминальным прошлым. "Он жевсе переживает, что мы отнимем его квартиру на Тверской. Но мы с Сережей живемабсолютно самостоятельно, сами снимаем квартиру за 20 тысяч рублей в Коломне. Япсихолог по образованию, но выучилась на мастера по наращиванию волос, чтобызарабатывать деньги. Я никого не использую", – подчеркнула Юлия в ток-шоу "Прямой эфир".-младший не знаетсколько еще пробудет в монастыре. С отцом он пока общаться не готов.