УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ромашкевича Игоря Анатольевича

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ромашкевича Игоря Анатольевича, жителя г. Москвы, 1950 года рождения, который в сентябре 2018 года ушел из дома на 3-й Прядильной улице и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70 лет, плотного телосложения, рост 168 см, волосы волнистые седые, нос прямой, глаза светлые.Особые приметы: носит очки, шрам на спине над поясницей, шрам на бедре.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам дежурной части УВД по ВАО: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов «112»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73