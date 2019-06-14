Объездная дорога важна для дальнейшего социально-экономического развития Костромской области

Объездная дорога важна для дальнейшего социально-экономического развития Костромской областиСтроительство объездной дороги со вторым мостом в обход Костромы включено в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение было утверждено 14 июня на уровне правительства Российской Федерации.Администрация Костромской области на протяжении последних нескольких лет проводила работу для реализации проекта. Ранее губернатор Сергей Ситников обосновал важность строительства второго моста с объездной дорогой на федеральном уровне. Глава региона получил поддержку в вопросах развития транспортной инфраструктуры Костромской области на встрече с президентов Владимиром Путиным.Сейчас строительство объекта включено в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры России. Администрация региона приняла решение на ближайшие три города зарезервировать более 160 земельных участков в Красносельском и Костромском районах.В этом году начнется работа по обоснованию инвестиций. В 2020-м специалистам предстоит посчитать стоимость проекта, а к строительству планируется приступить в 2021 году.