Подразделения противовоздушной обороны Северного флота провели стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов Тор-М2ДТ на полигоне Капустин Яр, что в Астраханской области. В рамках тренировки экипажи ЗРК должны были перехватывать мишени, которые постоянно маневрировали, летели на разных высотах и с разной скоростью.

Подразделения противовоздушной обороны Северного флота провели стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" на полигоне "Капустин Яр", что в Астраханской области. В рамках тренировки экипажи ЗРК должны были перехватывать мишени, которые постоянно маневрировали, летели на разных высотах и с разной скоростью, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны."Тор-М2ДТ" установлен на двухзвенный тягач ДТ-30 "Витязь". Это одна из самых проходимых машин в мире, предназначенная специально для работы на Крайнем Севере. Гусеницы этого вездехода давят на землю меньше, чем стопа человека, а значить ДТ-30 не проваливается в снег или болото. Кроме того, у "Витязя" ведущие оба звена машины. Если одно застрянет, второе его вытащит.Сам ЗРК "Тор" – это система ближнего радиуса действия. Самолет, вертолет или беспилотник он заметит за 30 километров, а уничтожит на расстоянии до 15 километров. При этом комплекс способен вести огонь даже в движении.