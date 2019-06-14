В девяти городах России – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Красноярске, Ярославле, Самаре, Челябинске, Тюмени и Сургуте – открылись офисы АО Комплексные инвестиции. Компания производит выплаты вкладчикам-превышенцам лишившегося лицензии банка Югра.

В девяти городах России – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Красноярске, Ярославле, Самаре, Челябинске, Тюмени и Сургуте – открылись офисы АО "Комплексные инвестиции". Компания производит выплаты вкладчикам-превышенцам лишившегося лицензии банка "Югра".С 3 июня в Москве АО "Комплексные инвестиции" выплачивают потерянный вклады клиентам банка "Югры", сумма на счете которых на момент отзыва лицензии у кредитной организации превышала застрахованный максимум в 1,4 миллиона рублей. Теперь же для удобства клиентов компания открыла дополнительные представительства в девяти российских городах, передает портал "" со ссылкой на "".Чтобы иметь возможность получить назад свои деньги клиенты банка должны заключить с АО "Комплексные инвестиции" договор о переуступке требований. Компания обещает погасить все задолженности в течение трех с половиной лет. Сообщается, что она уже начала выплачивать деньги пострадавшим кредиторам.Напомним, летом 2017 года банк "Югра" лишился лицензии. Потерпевшими были признаны 35 тысяч клиентов – каждый их вклад оказался выше гарантированной для возмещения суммы в 1,4 миллиона рублей."Комплексные инвестиции" пообещали рассчитаться со всеми превышенцами за три с половиной года. Причем, по словам руководства компании, подавляющее большинство клиентов – 21 тысяча человек – смогут вернуть свои деньги в течение первых двух месяцев."Согласно графику в первый месяц свои деньги в полном объеме получат те вкладчики, сумма превышения составляет 50 тысяч рублей и менее", – рассказывал генеральный директор АО "Комплексные инвестиции" Игорь Буравков. В СМИ сообщали, что первые клиенты компании остались довольны качеством работы и оперативностью выплат.