В ходе встречи ребятам напомнили о важных правилах личной безопасности, профилактических мерах защиты от хищений личных вещей и важности соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями общественного совета при ОМВД провели профилактические беседы с ребятами из пришкольного лагеря на базе школы № 2.В рамках данных мероприятий сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о правах и обязанностях несовершеннолетних, о правилах безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах и об ответственности школьников за сохранность личных вещей, которыми они пользуются самостоятельно. Особый акцент полицейские сделали на играх в дворовых территориях, где детские площадки нередко находятся в непосредственной близости от мест проезда транспорта.Госавтоинспекторы напомнили ребятам, что такое проезжая часть дороги, какие виды транспорта существуют, как правильно переходить дорогу, обозначение пешеходного перехода, сигналы светофора и об эффективности использования светоотражателей. Также полицейские рассказали ребятам об обязательном применении ремней безопасности и использовании детских удерживающих устройств в автомобилях. Особое внимание стражи порядка обратили на важность соблюдения основных дорожных правил при управлении велосипедами.Участковые уполномоченные полиции предложили школьникам промаркировать их велосипеды специальным маркером, видимом при использовании ультрафиолетового фонаря. Это позволит полицейским, в случае совершения кражи, быстро идентифицировать велосипед, сравнив данные велосипедиста с информацией, нанесенной на какую-либо деталь двухколесного транспортного средства. Желающие промаркировать свой велосипед воспользовались такой возможностью на месте во время встречи с полицейскими.