Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованную жесткость со стороны полицейских во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве в среду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованную жесткость со стороны полицейских во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве в среду."Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом", — сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли дело журналиста Ивана Голунова о назревшей необходимости в реформе полицейской системы в РФ, Песков сказал, что Кремль исходит из того, что сегодня нет суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел, передает РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, четыре человека остаются в полиции, на остальных задержанных составлены протоколы, они отпущены.Московские власти заявили о намерении обратиться в прокуратуру, призвав не участвовать в несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня.В мэрии отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.Сам Голунов заявлял журналистам, что не собирается на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.Как сообщалось, Голунов был задержан 6 июня, но известно об этом стало на следующий день. В ГУВД Москвы заявляли, что во время досмотра у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.Между тем, в МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Журналист освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.