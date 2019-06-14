Злоумышленник ввел в заблуждение директора компании относительно имеющейся у него возможности повлиять на получение кредита...

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму свыше 10 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками путем обмана пытался похитить денежные средства, принадлежащие одной из компаний.Так, в июле 2018 года злоумышленник, представившись сотрудником юридического отдела одного из банков, ввел в заблуждение директора упомянутой выше компании относительно имеющейся у него возможности повлиять на получение кредита на крупную сумму. Назначив встречу с потерпевшим в одном из столичных ресторанов, он убедил его в том, что для прохождения процедуры кредитного комитета в банке необходимы денежные средства для вознаграждения.В тот же день фигурант был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 43-летний москвич. Как выяснилось, злоумышленник не намеревался выполнить обещанное, т.к. не имел такой возможности.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следствием установлено, что обвиняемый причастен как минимум к трем эпизодам противоправной деятельности.Общая сумма ущербасоставила более 10 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28