Под председательством Главы МВД России Владимира Колокольцева состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.

Сегодня в Москве под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.Владимир Колокольцев подчеркнул, что программа продолжает оставаться востребованной: «Количество территорий, на которых она действует, ежегодно расширяется и уже охватывает 75 субъектов. В прошлом году переселилось около 108 тысяч человек, что на 19% больше запланированного».Популярными у переселенцев остаются регионы Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Глава МВД России отметил положительную динамику переселенческого процесса и на Дальнем Востоке: «С января по апрель в округ прибыло порядка двух тысяч человек. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 40%».Председатель Межведомственной комиссии обратил внимание на то, что результативность Госпрограммы в значительной степени зависит от сохранения и повышения интереса к ней у соотечественников. По словам Владимира Колокольцева, необходимо и дальше создавать прозрачные процедуры, максимально простые правила и условия их переселения в Россию.Задача по модернизации соответствующих правовых, организационных и иных механизмов определена одной из основных в Концепции государственной миграционной политики. Ряд законодательных инициатив Министерством уже реализован. Так, в марте участникам Госпрограммы и членам их семей предоставлено право подачи заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке при наличии временной регистрации в выбранном для проживания регионе (ранее требовалась только постоянная регистрация).В то же время активно осуществляется прием и рассмотрение заявлений о приобретении российского гражданства в упрощенном порядке от тех категорий лиц, которые были определены Президентом Российской Федерации в гуманитарных целях в апреле. В частности, речь идет об иностранных гражданах, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, различных категориях граждан Украины и лиц без гражданства, большинство из которых являются нашими соотечественниками.Участники заседания обсудили меры по совершенствованию миграционного законодательства, а также ход реализации региональных программ переселения в Пермском крае и Сахалинской области.