Минюст США уже официально попросил Великобританию выдать Джулиана Ассанжа. Какие именно обвинения были перечислены в запросе об экстрадиции - неизвестно. В Вашингтоне едва успели подать документы.

Минюст США уже официально попросил Великобританию выдать Джулиана Ассанжа. Какие именно обвинения были перечислены в запросе об экстрадиции — неизвестно. В Вашингтоне едва успели подать документы. Начало слушаний назначено на пятницу. Защита скандально известного австралийца готова сделать все, чтобы не променять год английской тюрьмы на 175 лет американской.После того, как глава британского МВД Саджид Джавид подписал официальный запрос об экстрадиции из США, Джулиан Ассанж должен вновь предстать перед магистратским судом Вестминстера, где на начальном этапе будет решаться его судьба.В Соединенных Штатах его обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, ему грозит там до 175 лет тюремного заключения.Ассанж сейчас находится в лондонской тюрьме "Белмарш", где он отбывает годичный срок за нарушение условий залога. Это заведение отличается суровым режимом. Основателю WikiLeaks разрешены всего две встречи в месяц. Последним посетителем Ассанжа был его отец Джон Шиптон."Джулиан потерял около 10 кг, он находится под серьезным психологическим давлением, однако он полон решимости и силен духом, Джулиан продолжит сражаться. У него нет доступа к библиотеке и компьютеру, в таких условиях сложно невероятно сложно готовиться к судебному процессу", — сказал отец заключенного.Теоретически, Ассанжа могли хотя бы выпустить из английской тюрьмы, после того, как он проведет там половину срока, но при действующем запросе на экстрадицию в США, шансы на это ничтожно малы. Юристы, представляющие интересы основателя WikiLeaks, утверждают, что британская судебная система сейчас находится под мощным давлением и не сможет противостоять его выдаче."У нас собрано большое количество документов, подтверждающих, что в США Ассанжу не гарантирован справедливый суд. Его там упрячут в тюрьму лет на сто, чтобы на свободу он уже точно никогда не вышел. И все из-за того, что этот опубликовал информацию, которая противоречит интересам Соединенных Штатов Америки", — говорит адвокат Ассанжа Кристоф Маршанд."Процесс обещает быть долгим, он растянется на годы, пока мы не пройдем все инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Я очень рассчитываю на то, что мы сможем привлечь широкое внимание общественности, потому что лично я уже потерял веру в то, что судебная система в этой стране действительно справедлива", — сказал главный редактор WikiLeaks Кристин Храффнсон.Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер считает преследование основателя WikiLeaks психологической пыткой, в которой участвуют власти Великобритании, США и Швеции. Кстати, шведский суд второй раз требовать экстрадиции Ассанжа так и не стал, уступив дорогу американским коллегам.