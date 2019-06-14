На территории района обнаружены деревянные постройки, в которых проживали граждане одной из стран Южной Азии

Сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району в результате проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий с коллегами из УВМ УМВД России по Владимирской области обнаружили в одном из сел деревянные постройки, в которых проживали 15 граждан одной из стран Южной Азии.В ходе проверки полицейские установили, что большая часть граждан находится на территории России в нарушение режима пребывания и практически все они осуществляют трудовую деятельность на одном из сельхозпредприятий, не имея соответствующих документов.В отношении иностранных граждан сотрудниками полиции составлен 21 протокол за административные правонарушения, предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ и ст. 18.10 КоАП РФ.Кроме того, составлены 13 административных протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина.В настоящее время проверка по данным фактам продолжается.Правонарушители направлены в Центр временного содержания иностранных граждан.