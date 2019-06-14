Кети Топурия стала гостьей Регины Тодоренко. Певица рассказала, как попала в неприятную ситуацию на корпоративе. История впечатлила телеведущую до глубины души.

Кети Топурия стала гостьей Регины Тодоренко. Певицарассказала, как попала в неприятную ситуацию на корпоративе. История впечатлилателеведущую до глубины души.Топурия призналась, что коллектив "А’Студио" соглашается выступатьна частных мероприятиях, так как за них обычно хорошо платят. Меж тем она и ееколлеги ненавидят такие заказы."Один раз мы вышли на сцену, а там были мужики и *** (проститутки– Прим.ред.). Когда выступление пошло, у всех появилось хорошее настроение,телки начали раздеваться. А я чуть-чуть быдло кавказское. Ребята поняли, что ясейчас буду напрягаться и они такие: "Ты на нас смотри". Я просто спинойповернулась и дальше пела. Мы очень быстро закончили, потому что это не оченьхорошо выглядело", – рассказала Кети Топурия в эфире YouTube-шоу "Пятница с Региной".Тодоренко была ошеломлена рассказом собеседницы о дерзких проститутках. Онапредположила, что если заказчик вдруг решит грязно приставать к Топурие, то он рискует получитьв "морду". Кети подтвердила, что готова драться, защищая свою честь."Было такое знакомство, с одним, теперь уже нашим оченьхорошим другом. Когда я пришла в группу, он решил подкатить. Я говорю: "Слышишь,видишь эту вилку?" Он говорит: "Да". "Сейчас тебе в глаз воткну". А я быламаленькая, мне только 18 лет. Для меня все дико было, странно. Он рассмеялся.Понял, что наш человек. После этого мы дружим", – рассказала ещеболее ошарашенной .