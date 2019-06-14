Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ внуку мецената и коллекционера искусства Сергея Щукина Андре Марку Делок-Фурко.

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ внуку известного мецената и коллекционера искусства Сергея Щукина Андре Марку Делок-Фурко.Как передает РИА Новости, об этом говорится в указе главы государства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.В документе также сообщается, что российское гражданство предоставлено уроженке Франции Кристин Моник Вероник Панделле, двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, а также их соотечественнику Карло Анчиде, автору учебников и пособий по изучению итальянского языка.Сергей Щукин (1854, Москва — 1936, Париж) — московский купец и благотворитель, коллекционер искусства, собрание которого положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.