Сейчас жителей не устраивает вариант заезда на улицу Фестивальную

Сейчас жителей не устраивает вариант заезда на улицу ФестивальнуюУлица Фестивальная получит заезд с Суздальского проспекта без выхода на улицу Соколова-Соколенка, сообщает администрация Владимира.Сейчас жителей не устраивает вариант заезда на улицу Фестивальную. Они неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой соединить их улицу с Суздальским проспектом. Такое же предложение поступило и от прокуратуры. Теперь жители домов на улице Фестивальной смогут выехать на одну из главных магистралей города.При этом створ улицы Фестивальной частично спроектирован по территории школы искусств. По словам главного архитектора города Андрея Быкова, могут быть срублены 6 или 7 деревьев. Вдоль других участков улицы будет организовано компенсационное озеленение.