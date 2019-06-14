В дачном доме подозреваемого оперативники обнаружили комнату, в которой культивировалась конопля.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из ГУНК МВД России был выявлен факт незаконного сбыта наркотического средства «гашиш» 35-летним жителем города Александрова.В ходе проведения обыска в дачном доме подозреваемого полицейские изъяли брикеты с прессованными веществами бурого цвета и сверток с содержимым растительного происхождения.Результаты проведенной впоследствии экспертизы показали, что изъятым являются наркотические средства «гашиш» и «марихуана», общей массой более 600 граммов.Также в ходе обыска сотрудниками полиции в помещении дачного дома была обнаружена специально оборудованная комната, в которой подозреваемый культивировал растения конопли. При проведении обыска из комнаты были изъяты 9 кустов растений, электронные весы и кофемолка со следами наркотиков.Полицейскими установлено, что изъятые наркотические средства фигурант планировал сбывать на территории Александровского района.В отношении подозреваемого Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.