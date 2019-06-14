В дачном доме подозреваемого оперативники обнаружили комнату, в которой культивировалась конопля.
Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из ГУНК МВД России был выявлен факт незаконного сбыта наркотического средства «гашиш» 35-летним жителем города Александрова.
В ходе проведения обыска в дачном доме подозреваемого полицейские изъяли брикеты с прессованными веществами бурого цвета и сверток с содержимым растительного происхождения.
Результаты проведенной впоследствии экспертизы показали, что изъятым являются наркотические средства «гашиш» и «марихуана», общей массой более 600 граммов.
Также в ходе обыска сотрудниками полиции в помещении дачного дома была обнаружена специально оборудованная комната, в которой подозреваемый культивировал растения конопли. При проведении обыска из комнаты были изъяты 9 кустов растений, электронные весы и кофемолка со следами наркотиков.
Полицейскими установлено, что изъятые наркотические средства фигурант планировал сбывать на территории Александровского района.
В отношении подозреваемого Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.