Оставшись без присмотра, малыш вышел с садового участка к водоему

Оставшись без присмотра, малыш вышел с садового участка к водоемуРебенок в возрасте 1 год 10 месяцев утонул в садовом товариществе в городе Коврове, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.По данным следствия, 13 июня семья с тремя детьми приехала в садовое товарищество. Взрослые работали в огороде, а дети смотрели мультфильмы. Вскоре глава семьи уехал за стройматериалами, а мама вместе с младшим сыном вышла на участок.Женщина рассказала, что зашла в дом буквально на минуту, а когда вернулась, не обнаружила ребенка. Мама побежала к пруду, который находится в 80 метрах от дома, и увидела малыша в воде. Мальчик в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его.Ребенок рос в полной благополучной семье, был активным и любознательным. По предварительной версии, он самостоятельно вышел за открытую калитку, оставшись без присмотра взрослых, и отправился к водоему.