В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке арены ПалаЭванджелисти в Перудже проиграла команде Италии со счетом 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 21:25).

В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке арены "ПалаЭванджелисти" в Перудже проиграла команде Италии со счетом 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 21:25).Россиянки потерпели девятое поражение в 12 матчах турнира и лишились шансов на выход в "Финал шести", занимая с десятью очками 14-е место, а итальянки лидируют в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.В следующем матче турнира волейболистки российской национальной команды 18 июня сыграют с командой США, а Италия в тот же день встретится с Бразилией.Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в китайском Нанкине с 3 по 7 июля.