Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что данное требование будет содержаться в заявке российской делегации на участие в сессии ПАСЕ, которую он подпишет вместе со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Володин также отметил, что Россия сможет подать заявку на участие в июньском заседании ассамблеи, если 24 июня ПАСЕ без изменений утвердит доклад по полномочиям Петры де Суттер с рекомендациями регламентного комитета.Ранее данный комитет принял проект резолюции, согласно которому предложил предоставить делегации России полномочия по участию в июньской сессии ПАСЕ, а также предложил изменить правила Парламентской ассамблеи Совета Европы с тем, чтобы члены организации не лишались своих прав в случаи оспаривания или пересмотра их полномочий.На фоне событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией в апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В следующем году Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но санкции лишь ужесточались.В Москве заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в ПАСЕ антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.