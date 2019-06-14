Режиссер и по слухам возлюбленный Ксении Собчак стал героем YouTube-шоу. Константин Богомолов рассказал о временах своего детства.

Режиссер и по слухам возлюбленныйКсении Собчак стал героем YouTube-шоу. Константин Богомолов рассказал овременах своего детства.Примечательно, что режиссердал интервью не кому-нибудь, а своей зазнобе Ксении Собчак. Богомолов показалвозлюбленной дорогое его сердцу место.По словам Константина, он вырос в Москве, и водворах Большого Гнездниковского переулка прошло его детство. С родителями он жилв маленькой квартире в первой "небоскребе" столицы – доме Нирнзее."Он строился как гостиница дляхолостяков. Холостяцкие квартиры, маленькие-маленькие. Потом после революциидом был полон старых большевиков. Я жил в дальнем подъезде. Наверное, метров 40на семью из четырех человек", – рассказал ."Вот она интеллигенция, не помните,сколько было квадратных метров", – улыбнулась светская львица. удивилась, скромности жилища родителей режиссера. "Как так,известный критик Юрий Богомолов и у него было всего 40 метров на всю семью?" – недоумевала светская львица.Константин отметил, что этобыла квартира родителей его матери. Семья режиссера жила в этом доме до 1985 года. Послеего отец – кинокритик Юрий Богомолов – получил новое жилье от Союзакинематографистов. Там по словам Богомолова, там он до сих пор и прописан.