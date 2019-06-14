Режиссер и по слухам возлюбленный
Ксении Собчак стал героем YouTube-шоу. Константин Богомолов рассказал о
временах своего детства.
Режиссер и по слухам возлюбленный
Ксении Собчак стал героем YouTube-шоу. Константин Богомолов рассказал о
временах своего детства.
Примечательно, что режиссер
дал интервью не кому-нибудь, а своей зазнобе Ксении Собчак. Богомолов показал
возлюбленной дорогое его сердцу место.
По словам Константина, он вырос в Москве, и во
дворах Большого Гнездниковского переулка прошло его детство. С родителями он жил
в маленькой квартире в первой "небоскребе" столицы – доме Нирнзее.
"Он строился как гостиница для
холостяков. Холостяцкие квартиры, маленькие-маленькие. Потом после революции
дом был полон старых большевиков. Я жил в дальнем подъезде. Наверное, метров 40
на семью из четырех человек", – рассказал .
"Вот она интеллигенция, не помните,
сколько было квадратных метров", – улыбнулась светская львица. удивилась, скромности жилища родителей режиссера. "Как так,
известный критик Юрий Богомолов и у него было всего 40 метров на всю семью?" – недоумевала светская львица.
Константин отметил, что это
была квартира родителей его матери. Семья режиссера жила в этом доме до 1985 года. После
его отец – кинокритик Юрий Богомолов – получил новое жилье от Союза
кинематографистов. Там по словам Богомолова, там он до сих пор и прописан.