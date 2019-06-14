Всемирный конгресс Международной федерации журналистов избрал нового главу. Им стал председатель марокканского Союза прессы Юнис Мджахед.

Всемирный конгресс Международной федерации журналистов избрал нового главу. Им стал председатель марокканского Союза прессы Юнис Мджахед.Сейчас он в тюрьме; его посадили его за то, что защищал рабочих.Его кандидатуру поддержала и Россия.Вице-президентом впервые избран россиянин — руководитель Международного отдела Союза журналистов Тимур Шафир. А Наталья Голоснова вошла в исполком Гендерного совета."Сам по себе факт того, что гражданин России вошел в состав такой крупной международной организации уже настраивает на позитивный лад, — заявил заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. – Эта организация всегда была на стороне справедливости"."Что нам дает вице-президентство Тимура Шафира? Это увеличивает влияние Союза журналистов России внутри этой международной федерации. Теперь мы будем влиять на многие процессы", — подчеркнул он.