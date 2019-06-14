Президент Украины Владимир Зеленский, кажется, начал показывать свое истинное лицо. Придя во власть в образе простого парня, глава государства, видимо, очень быстро распробовал ее на вкус и начал вести себя как все его предшественники: обманывать народ и не выполнять обещания.

Президент Украины Владимир Зеленский, кажется, начал показывать свое истинное лицо. Придя во власть в образе "простого парня", глава государства, видимо, очень быстро распробовал ее на вкус и начал вести себя как все его предшественники: обманывать народ и не выполнять обещания.Своих избирателей Зеленский начал разочаровывать сразу послеизбрания. Многие жители юго-восточной Украины доверились актеру в надежде, чтоон сможет восстановить отношения с Москвой. Вместо этого юморист опустился дохамства в адрес Владимира Путина.Впрочем, хороших отношений непосредственно с российскимлидером Зеленский не обещал. В конце концов, поправить связи между Киевом иМосквой можно и без личной симпатии президентов друг к другу, было бы желание.Зато в ходе предвыборной кампании говорил, чтобудет ездить на работу на велосипеде, как сыгранный им президент УкраиныВасилий Голобородько – главный герой нашумевшего сериала "Слуганарода". В конце марта на одном из избирательных участков в Киеве актеррасписал преимущества "двухколесного друга" и заявил, что можетдобираться на нем до работы."Да, а почему нет? Во-первых, это удобно", – заявилтогда Зеленский.Образ президента на велосипеде идеально вписывался в имидж"простого парня", который политтехнологи юмориста продвигали напротяжении избирательной кампании в противовес заскорузлым чиновникам. Нооказалось, что Зеленский сам очень быстро превращается в того, кого во времявыборов нещадно критиковал.В окружении президента объявили, что ездить на работу навелосипеде глава государства не собирается. "Сейчас не та ситуация встране, когда президент может позволить себе ездить на велосипеде. Но это такаямечта, символ того, что президент и любые другие политики должны быть проще,ближе к народу", – заявил первый замглавы администрации Зеленского Юрий Костюк.Примечательно, что Костюк был одним из сценаристов"Слуги народа". По его словам, в 2015 году, когда вышел первый сезонсериала, никто не думал, что Зеленский станет президентом.Напомним, инаугурация бывшего актера прошла 20 мая.Одним из первых решений нового главы государства стал роспуск Верховной рады.Кроме того, вступил в заочную полемику с Владимиром Путиным по поводувыдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик.