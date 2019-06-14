Ксения Собчак сделала довольно громкое заявление. Все началось с поста, посвященного Ольге Бузовой.

Ксения Собчак сделала довольно громкое заявление. Все началось с поста, посвященного Ольге Бузовой.Телезвезда выложила в своем Telegram-канале видео, где бывшая супруга футболиста Тарасова дурачится на пляже. Она обливает себя из шланга и принимает якобы соблазнительные позы. Собчак высмеяла этот ролик и заявила, что все, придуманное Бузовой, она уже когда-то простебала.Также она отметила, что книжку о косметике написала раньше Тины Канделаки. Ток-шоу "Собчак живьем" вышло, когда "Юрий Дудь еще ходил в школу". А в президенты знаменитость баллотировалась задолго до Владимира Зеленского.После этого светская львица обратилась напрямую к подписчикам. "И вообще, котики, я уже давно и ******* [прим. нецензурное слово русского языка, обозначающее в зависимости от контекста что-то очень плохое, хорошее, неоднозначное или непонятное] как активно живу", – заявила светская львица.Привыкните уже к этому и смиритесь", – добавила Ксения.Напомним, недавно на своем канале теледива прокомментировала скандал, произошедший накануне на Первом канале. Как писали ранее, Собчак пришла в бешенство от высказывания Елены Малышевой.