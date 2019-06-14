Телеведущая обратилась к фанатам. Лариса Гузеева заявила,
что не собирается быть для них психологом.
Телеведущая обратилась к фанатам. Лариса Гузеева заявила,
что не собирается быть для них психологом.
В личном Instagram звезда ток-шоу "Давай поженимся!" отметила,
что не просматривает личные сообщения, которые ей пишут подписчики. Более того, многие
она удаляет даже не открыв. Всех попрошаек, требующих внимания или материальной поддержки она послала подальше.
"Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат– в своих бы
проблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Не
тратьте свое время (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. –
Прим. ред.)", – отметила Лариса Гузеева.
Ниже знаменитость сообщила, что с радостью будет отвечать на
комментарии под снимками. "А вот на странице я с вами с удовольствием
поддерживаю диалог, так что без обид☘Ну и мерзят конечно в бан(я у
себя одна). Всем счастья!🌹", – резюмировала телеведущая.
слово свое сдержала, она действительно
пообщалась со многими интернет-обывателями. Например, рассказала поклоннице
рецепт своего фирменного холодного свекольника.
"Маринованная свекла, огурец, редис, картошка, яйцо– все на
крупной терке. Добавляете хрен, горчицу и заливаете все кефиром, можно немного
рассола из под свеклы и немного ледяной воды. Соли обычно хватает от маринада",
– поделилась