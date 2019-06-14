Телеведущая обратилась к фанатам. Лариса Гузеева заявила, что не собирается быть для них психологом.

Телеведущая обратилась к фанатам. Лариса Гузеева заявила,что не собирается быть для них психологом.В личном Instagram звезда ток-шоу "Давай поженимся!" отметила,что не просматривает личные сообщения, которые ей пишут подписчики. Более того, многиеона удаляет даже не открыв. Всех попрошаек, требующих внимания или материальной поддержки она послала подальше."Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат– в своих быпроблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Нетратьте свое время (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. –Прим. ред.)", – отметила Лариса Гузеева.Ниже знаменитость сообщила, что с радостью будет отвечать накомментарии под снимками. "А вот на странице я с вами с удовольствиемподдерживаю диалог, так что без обид☘Ну и мерзят конечно в бан(я усебя одна). Всем счастья!🌹", – резюмировала телеведущая.слово свое сдержала, она действительнопообщалась со многими интернет-обывателями. Например, рассказала поклонницерецепт своего фирменного холодного свекольника."Маринованная свекла, огурец, редис, картошка, яйцо– все накрупной терке. Добавляете хрен, горчицу и заливаете все кефиром, можно немногорассола из под свеклы и немного ледяной воды. Соли обычно хватает от маринада",– поделилась