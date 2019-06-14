С 18 по 21 июля в легендарном концертном зале Дзинтари уже в пятый раз состоится музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. О нем говорят, как о самом стильном и красивом событии лета. Оно подстать хозяйке – Лайме Вайкуле!

С 18 по 21 июля в легендарном концертном зале "Дзинтари" уже в пятый раз состоится музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. О нем говорят, как о самом стильном и красивом событии лета. Оно подстать хозяйке – Лайме Вайкуле!Афиша фестиваля нынешнего года изобилует звездными именами – Григорий Лепс, Сергей Лазарев, MONATIK, ALEKSEEV, EMIN, Лолита, Валерий Сюткин, ВалерийМеладзе, Сергей Мазаев, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Нино Катамадзе, Интарс Бусулиси многие другие артисты. Лайма Вайкуле рассказала про закулисье праздника.Артистка уверяет,что ей приходится разучивать вокальные партии всех артистов фестиваля, чтобырепетировать их с оркестром до приезда исполнителей: "Все артисты – эгоисты. Нос появлением фестиваля я у себя на последнем месте и свои песни репетирую впоследний момент, – призналась латвийская дива. - Сижу, и репетирую песни других артистов.Потому, что музыканты просят, им проще, когда есть вокал. За Филиппа Киркорова я пела без остановки"."И стихи Андрея Макаревича, поверьте, я полюбила гораздобольше, когда запела его песни сама, – продолжает Лайма. – Потому что, когда сам произносишь то, чтоон написал, понимаешь, что он гениальный поэт".Одна из особенностей фестиваля – исключительно "живой" звук. "Когда один фестивальный оркестр сопровождает всехартистов, а их в этом году у нас более пятидесяти... и все поют вживую – васуверяю, таких фестивалей очень мало. – говорит Вайкуле. – Поначалу было тяжело уговорить всехартистов петь с оркестром, было недоверие, страх… Но с артистами меня связываетмузыку, я могу договориться с любым! Теперь у "Рандеву" особая атмосфера живоймузыки. Потому что, когда ты просто выходишь, как кукла, – открываешь рот подфонограмму, то у тебя нет этого особенного волнения".