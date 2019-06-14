С 18 по 21 июля в легендарном концертном зале Дзинтари уже в пятый раз состоится музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. О нем говорят, как о самом стильном и красивом событии лета. Оно подстать хозяйке – Лайме Вайкуле!
С 18 по 21 июля в легендарном концертном зале "Дзинтари" уже в пятый раз состоится музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. О нем говорят, как о самом стильном и красивом событии лета. Оно подстать хозяйке – Лайме Вайкуле!
Афиша фестиваля нынешнего года изобилует звездными именами – Григорий Лепс, Сергей Лазарев, MONATIK, ALEKSEEV, EMIN, Лолита, Валерий Сюткин, Валерий
Меладзе, Сергей Мазаев, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Нино Катамадзе, Интарс Бусулис
и многие другие артисты. Лайма Вайкуле рассказала про закулисье праздника.
Артистка уверяет,
что ей приходится разучивать вокальные партии всех артистов фестиваля, чтобы
репетировать их с оркестром до приезда исполнителей: "Все артисты – эгоисты. Но
с появлением фестиваля я у себя на последнем месте и свои песни репетирую в
последний момент, – призналась латвийская дива. - Сижу, и репетирую песни других артистов.
Потому, что музыканты просят, им проще, когда есть вокал. За Филиппа Киркорова я пела без остановки".
"И стихи Андрея Макаревича, поверьте, я полюбила гораздо
больше, когда запела его песни сама, – продолжает Лайма. – Потому что, когда сам произносишь то, что
он написал, понимаешь, что он гениальный поэт".
Одна из особенностей фестиваля – исключительно "живой" звук. "Когда один фестивальный оркестр сопровождает всех
артистов, а их в этом году у нас более пятидесяти... и все поют вживую – вас
уверяю, таких фестивалей очень мало. – говорит Вайкуле. – Поначалу было тяжело уговорить всех
артистов петь с оркестром, было недоверие, страх… Но с артистами меня связывает
музыку, я могу договориться с любым! Теперь у "Рандеву" особая атмосфера живой
музыки. Потому что, когда ты просто выходишь, как кукла, – открываешь рот под
фонограмму, то у тебя нет этого особенного волнения".