Поп-король рассказал, что его наследница Алла-Виктория
потерпела фиаско на любовном фронте. Филипп Киркоров посоветовал дочери сделать
правильные выводы из сложившейся ситуации.
Поп-король рассказал, что его наследница Алла-Виктория
потерпела фиаско на любовном фронте. Филипп Киркоров посоветовал дочери сделать
правильные выводы из сложившейся ситуации.
По словам Киркорова, в какой-то степени неприятный эпизод с новой
влюбленностью наследницы спровоцировал он сам. Алла-Виктория рассказала отцу,
что одноклассник признался ей в любви и подарил линейку. На радостях Филипп
Киркоров поспешил поделится этой информацией в Instagram.
Теперь поп-король
сожалеет о своем поступке. Любовная история наследницы певца приобрела
популярность в социальных сетях, и этот факт расстроил юных влюбленных. Для
чувствительной Аллы-Виктории это стало трагедией.
Филипп Киркоров долго успокаивал наследницу. "Доченька, не переживай, ты же стала жертвой соцсетей! Делай
выводы с малого возраста. Понимай, что в соцсетях есть и обратная сторона
медали!" Так что ее личная жизнь потерпела крах на первом этапе!" – говорит он.
Певец рад тому, что с детьми удалось выстроить доверительные отношения. Несмотря на плотный гастрольный график
поп-король часто проводит время с наследниками. с младенчества
прививает отпрыскам правильные привычки.
Отметим, что Алла-Виктория похожа на отца не только внешне:
как и родитель девочка обожает шоппинг и красивые наряды. Певец объясняет наследнице,
что в ее гардеробе должны быть только все самое лучшее.
"Я считаю так: если есть деньги, то покупать надо только
хорошие и качественные вещи! Всегда говорю: "Я не настолько богат, чтобы приобретать
дешевые вещи!" И беру все дорогое и качественное", – сказал , а
после добавил, что позволяет себе покупки на блошиных рынках. Иногда певцу
удается найти на барахолке различные интересные безделушки. Об этом сообщает .