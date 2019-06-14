Поп-король рассказал, что его наследница Алла-Виктория потерпела фиаско на любовном фронте. Филипп Киркоров посоветовал дочери сделать правильные выводы из сложившейся ситуации.

Поп-король рассказал, что его наследница Алла-Викторияпотерпела фиаско на любовном фронте. Филипп Киркоров посоветовал дочери сделатьправильные выводы из сложившейся ситуации.По словам Киркорова, в какой-то степени неприятный эпизод с новойвлюбленностью наследницы спровоцировал он сам. Алла-Виктория рассказала отцу,что одноклассник признался ей в любви и подарил линейку. На радостях ФилиппКиркоров поспешил поделится этой информацией в Instagram.Теперь поп-корольсожалеет о своем поступке. Любовная история наследницы певца приобрелапопулярность в социальных сетях, и этот факт расстроил юных влюбленных. Длячувствительной Аллы-Виктории это стало трагедией.Филипп Киркоров долго успокаивал наследницу. "Доченька, не переживай, ты же стала жертвой соцсетей! Делайвыводы с малого возраста. Понимай, что в соцсетях есть и обратная сторонамедали!" Так что ее личная жизнь потерпела крах на первом этапе!" – говорит он.Певец рад тому, что с детьми удалось выстроить доверительные отношения. Несмотря на плотный гастрольный графикпоп-король часто проводит время с наследниками. с младенчествапрививает отпрыскам правильные привычки.Отметим, что Алла-Виктория похожа на отца не только внешне:как и родитель девочка обожает шоппинг и красивые наряды. Певец объясняет наследнице,что в ее гардеробе должны быть только все самое лучшее."Я считаю так: если есть деньги, то покупать надо толькохорошие и качественные вещи! Всегда говорю: "Я не настолько богат, чтобы приобретатьдешевые вещи!" И беру все дорогое и качественное", – сказал , апосле добавил, что позволяет себе покупки на блошиных рынках. Иногда певцуудается найти на барахолке различные интересные безделушки. Об этом сообщает .