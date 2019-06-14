Бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев вылетел из списка партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, с которым та шла на досрочные выборы в Верховную раду. Политик оказался замешан в коррупционных преступлениях и невольно втянул в скандал и самого главу государства.

Бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев вылетел из списка партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", с которым та шла на досрочные выборы в Верховную раду. Политик оказался замешан в коррупционных преступлениях и невольно втянул в скандал и самого главу государства.Сомнительное прошлое Юрия Гусева стало прекрасной возможностью втянуть в коррупционный скандал и самого Владимира Зеленского. То, что политик был исключен из списка партии "Слуга народа", не означает, что он перестал быть членом команды президента Украины, заявила депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол.Она намекнула, что Владимир Зеленсукий собрал вокруг себя политиков с весьма сомнительной репутацией. "Почему Зеленский так апеллирует к досрочным выборам? Проблема в том, что если выборы сейчас дотянуть до осени, из его "списка 100" не останется никого. Придется всех снимать", – цитирует портал "Обозреватель" народную избранницу. Единственная причина, по которой кандидаты по-прежнему претендуют на места в парламенте, уверена она, это то, что об их делах пока не стало известно широкой общественности.По поводу самого Юрия Гусева у Татьяны Черновол никаких сомнений нет. "Этот господин был мной пойман на расхищении в топливе, квартирах и питании в армии", – заявила она. "По топливу мы его за руку поймали – 130 миллионов. Кстати, мы их вернули государству. По питанию в армии – 190 миллионов. И по квартирам поймали с самого начала. Но, к сожалению, сорвалась вся программа, поскольку квартиры не были куплены", – добавила Черновол.Таким образом, в окружении Владимира Зеленского оказался по меньшей мере один человек, плотно связанный с коррупционным скандалом. Оппозиция попытается воспользоваться этим шансом, чтобы выставить коррупционерами всех соратников президента и уже на этом основании обвинить его самого в воровстве и других грехах.