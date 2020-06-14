Всего в регионе теперь 3512 заболевших с начала пандемии.

На 11-00 в регионе лабораторно подтверждены ещё 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.Об этом сообщает администрация Владимирской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего новых случаев - 15 - отмечены в Гусь-Хрустальном, в областном центре новых заболевших трое.Таким образом, с начала пандемии в области 3512 случаев заражения COVID, однако 1799 таких пациентов уже выздоровели, и 78 из них - за минувшие сутки. Свободный коечный фонд для больных корнавирусом - 58,2%. За период наблюдения от коронавируса скончались 45 человек.В лабораториях региона, а также в Приволжском медуниверситете (Нижний Новгород) провели 91 489 тестов для дителей региона. Департамент здравоохранения области напоминает о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции.