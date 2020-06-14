Академик РАН профессор Михаил Пальцев сделал важное заявление о коронавирусе в России. Он не исключил, что инфекция мутирует.

Академик РАН профессор Михаил Пальцев сделал важное заявление о коронавирусе в России. Он не исключил, что инфекция мутирует.Эксперт предупредил, что COVID-19 может обрести более агрессивные формы. По его словам, изменения вируса происходят из-за выработки у людей коллективного иммунитета и природных условий. В результате инфекция начинает приспосабливаться.Михаил Пальцев отметил, что летом и в жару иммунитет у населения повышается и снижается заболеваемость недугами, которые передаются воздушно-капельным путем. Он добавил, что согласно исследованиям коронавируса, мутирует не РНК, которая лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор.Как писали "Дни.ру, за последние сутки COVID-19 в России выявлен у 8 835 человек. С начала эпидемии выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948 пациентов. Показатели смертности от могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на данную инфекцию.25 Май 2020 в 10:55 PDTНапомним, демонстрирует тенденцию к снижению скорости распространения. Во многих регионах страны это стало сигналом к отмене карантина. Тем не менее, предупреждают эксперты, некоторые меры предосторожности придется соблюдать еще долго. В частности, это масочный и перчаточный режим.