Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки в ходе несогласованной акции протеста. Они подожгли на проезжей части мусор, площадь периодически затягивает дым файеров, раздаются хлопки петард.

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки в ходе несогласованной акции протеста в Париже, сообщает РИА Новости. Акция против расизма и полицейского насилия началась в 14.30 и проходила на площади Республики во французской столице. По разным данным, в ней принимали участие до 10 тысяч человек. Предполагалось, что пешая колонна двинется в сторону оперы Гарнье, но полицейские кордоны не допустили продвижения процессии.Примерно к 16 часам молодые мужчины, одетые в черное и с закрытыми лицами, объединились в группу и стали кидать в перекрывших улицу полицейских стеклянные бутылки, емкости с краской и иной мусор. Их провокации сопровождались криками толпы "Мы хотим идти, дайте нам дорогу". Они подожгли на проезжей части мусор, площадь периодически затягивает дым файеров, раздаются хлопки петард.Полиция применила слезоточивый газ. Толпа ненадолго отошла от кордона, но как только газ рассеялся, хулиганы вернулись. Некоторые из них с разбегу пытаются разбить витрины магазина сотового оператора Orange.Протесты во Франции начались после волны антирасистских митингов в США, вызванных смертью темнокожего американца Джорджа Флойда после задержания полицией. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции.